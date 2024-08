Małgorzata Rozenek pokazała, w jakich warunkach będzie mieszkał Stanisław. Uwieczniła też trudny moment pożegnania (ZDJĘCIA)

Ukochana Radosława Majdana nie ukrywa, że wyfrunięcie najstarszego syna z rodzinnego gniazda jest dla niej wyjątkowo emocjonującym przeżyciem. Już kilka dni temu gwiazda przyznała, że "płacze non stop" i skrzętnie relacjonowała w sieci przygotowania do wyprowadzki Stanisława . We wtorkowy poranek 46-latka nadawała już z Lyonu , czyli miasta, w którym będzie studiował jej pierworodny. Pokazała m.in. prestiżową uczelnię 18-latka, a następnie jego nowe, francuskie lokum . Opowiadając nieco o mieszkaniu, wciąż wzruszona Małgonia zaznaczyła, że musiała ochłonąć po pożegnaniu z synem.

No i zostawiliśmy Stasia. Musiało trochę czasu upłynąć, żebym mogła się jakoś na spokojnie nagrać. Rozpakowaliśmy go, jestem bardzo zadowolona z tego miejsca, w którym mieszka. Bardzo przyjemna lokalizacja, świetna dzielnica, bardzo spokojna, więc cieszę się, że będzie bezpieczny, bo przecież o to bezpieczeństwo tak się drży. Bardzo wygodny pokój, taki z łazienką... Bardzo się cieszymy, że udało mu się znaleźć to lokum - podkreśliła.