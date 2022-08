Małgorzata Rozenek od CZWARTEJ RANO relacjonuje dzień debiutu w śniadaniówce: "Do zobaczenia w "Dzień dobry TVN"" (FOTO)

Na oczach całej Polski Małgorzata Rozenek spełnia właśnie swoje wielkie marzenie o dołączeniu do ekipy "Dzień dobry TVN". Celebrytka nie ukrywa, że jest nową posadą niezwykle podekscytowana. Choć nie rozpoczęła jeszcze na dobre pracy prowadzącej, od dłuższego czasu regularnie pojawia się na rogu Hożej i Marszałkowskiej. Emocje są tak duże, że 44-latce po powrocie do domu trudno jest rozstać się z plakietką uprawniającą ją do wejścia do studia śniadaniówki...