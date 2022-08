Małgorzata Rozenek leży na Radosławie z zawieszoną na szyi wejściówką do "DDTVN", dumnie ogłaszając: "Czuję się częścią tej ekipy" (FOTO)

Co prawda Gonia zadebiutuje w "Dzień dobry TVN" dopiero we wrześniu, ale już teraz regularnie pojawia się w studiu, gdzie ćwiczy publiczne występy. Nie inaczej było w piątek, co pokazała oczywiście na Instastories. 44-latka zdaje się być na tyle pochłonięta nową fuchą, że nawet po powrocie do domu ani jej się śniło zdejmować z szyi TVN-owską plakietkę, którą nosiła przez cały dzień na rogu Hożej i Marszałkowskiej.