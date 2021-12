Małgorzata Rozenek odgryza się fance, która wytyka jej lans na pieniądze: "Nie można cieszyć się frustracją PRYWATNIE?"

Podczas gdy pokaźne grono polskich celebrytów wciąż czeka na wigilijną kolację w gronie bliskich i relacjonuje przygotowania do wielkiego dnia w mediach społecznościowych, Małgorzata Rozenek święta ma już za sobą. Choć celebrytka nieraz otwarcie mówiła, że jest wierząca, w tym roku data Bożego Narodzenia była jej nie po drodze. Zamiast wieczerzy przy stole Perfekcyjna Pani Domu zafundowała sobie oraz najbliższym wakacje w słonecznej Tajlandii.

Gosia po kolacji 14 grudnia wsiadła do samolotu i słuch po niej zaginął. Nieobecność celebrytki w mediach społecznościowych zbiła z pantałyku jej obserwatorów, których przez lata zdążyła przyzwyczaić do codziennych InstaStories i sponsorowanych postów. Dopiero po kilku dniach medialnego detoksu Rozenek w wielkim stylu powróciła do internetu, nagrywając kilkunastominutową relację z rajskiego odpoczynku i wrzucając kilka pamiątkowych fotek.