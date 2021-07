Małgorzata Rozenek odpiera OSKARŻENIA O RETUSZ: "Tak wyszło zdjęcie!"

Małgorzata Rozenek nie może odpocząć od dramatów nawet na wakacjach. Celebrytka wróciła ze Szwecji, gdzie przez dwa tygodnie mieszkała w kamperze razem z Radkiem, trzema synami i czterema psami , by dzień później wyjechać na następne, tym razem - jak na gwiazdę przystało - luksusowe wczasy.

"Perfekcyjna" wybrała otoczone drogimi hotelami jezioro Garda we Włoszech. Tym razem w podróży towarzyszą jej jedynie mąż i suczka Francesca . Hotele, restauracje i jachty stanowią też perfekcyjne tło dla stylizacji, które Małgorzata z pasją prezentuje na Instagramie: sukienek, szpilek i bikini. Widać, że po dwóch tygodniach w skandynawskim lesie potrzebowała tego jak powietrza.

Co się stało z dłonią na brzuchu? Jakoś dziwnie zmniejszona; Nie rozumiem, po co tak zakłamywać rzeczywistość; Problem pokazać, jak się wygląda naprawdę?; My mamy kompleksy, a celebrytki photoshopy...; Oj, retusz nie wyszedł; Ma Pani super figurę, więc nie ma sensu się ciągle "ulepszać" na zdjęciach - czytamy jeden komentarz za drugim.