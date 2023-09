Małgorzata Rozenek odpowiada na pytanie, czy ZMNIEJSZYŁA PIERSI! Zaskakujące, co powiedziała...

Jaga 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Młode dziewczyny marzące o operacji biustu nie mają wyobrażenia, z czym to się wiąże. Myślą, że nazbierają na tę operację i już na zawsze będą miały piękny biust. Implanty często się przemieszczają lub obrastają tkanką i trzeba powtórzyć operację. I trzeba znowu wydać pieniądze, mieć czas na rekonwalescencję. To nie jest zabieg! I np. mając 70 lat będą musiały po raz kolejny iść pod nóż, a wtedy powrót do formy już trudniejszy lub niemożliwy. Dziewczyny! Zdrowie jest najważniejsze!