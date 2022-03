Palce u stóp Małgorzaty Rozenek wzbudzają niepokój u internautów: "Ale UROSŁY! Mają z 15 CENTYMETRÓW" (FOTO)

Instagramowy profil Małgorzaty Rozenek po raz kolejny okazał się niezastąpioną inspiracją do ożywionej debaty publicznej. Jak to zwykle bywa, przedmiotem dyskusji stały się domniemane ingerencje grafika w prezentowane przez "Perfekcyjną" fotografie. Na celownik internautów trafiła akurat pastelowa sesja wykonana specjalnie na powitanie wiosny.

Rozenek występuje przed aparatem w różowym żakieciku i delikatnie zielonej sukience . Twarz kryje za rozwiniętym kwiatkiem (o tym więcej za chwilę) i dumnie eksponuje przezroczyste pantofelki, które wylądowały na jej stopach. Wszystko niby pięknie ładnie, tylko niestety część użytkowników Instagrama poczuła się do żywego dotknięta nieco zakrzywionymi na fotkach proporcjami ciała Małgoni.

Żeby było jeszcze zabawniej, niektórzy na zdjęciach doszukali się odwołań do satanizmu. Niezbitym na to dowodem miałby być fakt, że Gonia zasłania sobie kwiatkiem jedno oko. No naprawdę, aż strach się bać...