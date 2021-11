Małgorzata Rozenek znów przegięła z retuszem?! "RADZIO WYGLĄDA JAK BRAD PITT"

Temat nadużywania programów do obróbki zdjęć w przypadku Małgorzaty Rozenek wraca co kilka miesięcy niczym bumerang. Niedawno głośno było na temat spekulacji, jakoby gwiazda miała skurczyć sobie rękę do dziecięcych rozmiarów na fotce w bikini. Innym razem natomiast cała Polska łamała sobie głowę nad umiejętnością perfekcyjnej pani domu do optycznego zaginania kafelków, na których tle pozowały jej długie nogi. Mimo kilku sporych wpadek Gonia najwyraźniej nie zamierza jeszcze odpuszczać i nadal ochoczo korzysta z dobrodziejstw oferowanych przez współczesną technologię.