Małgorzata Rozenek paraduje po parku w KOSZTOWNYM "total looku" własnej marki. Fani: "800 złotych za płaszcz? PRZESADA"

Monika 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ceny normalne … No chyba że ktoś ubiera się w dyskontach typu pepco , biedronka czy lidl ale dobre jeansy i dobry płaszcz czy koszula dobrej marki tyle właśnie kosztują w Polsce i na świecie … ceny są ok., może ktoś powinien się zastanowić czy Polscy nie zarabiają za mało jeśli to dla nich jest drogo …. I to jest temat a nie czy ciuchy Rozenek są drogie , według mnie nie są , nie odbiegają cenowo od innych tego typu marek .