Małgorzata Rozenek sprzedaje sweterki za 650 złotych. Fani oniemieli: "CENY Z KOSMOSU!"

Beti

Ale o co ten szum.Macie wybór. Jak widzę w autobusie wszystkich w takich samych trampkach z tymi samymi napisami na bluzach i te torebki z logo 2 firm to mi się niedobrze robi. Za zwykle trampki potraficie zapłacić 350 zł. Za adidasy plastikowe 500 zł w których co druga polka biega to jest ok. Mała kolekcja dobrej jakości musi kosztować.