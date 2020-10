"Ekologiczna" Małgorzata Rozenek poleca zakupy w second-handach z siedzenia helikoptera. Internauci: "HIPOKRYZJA"

W obiegu jest już tak dużo rzeczy, że można ubrać naszą populację kilka razy! Staraj się nie kupować nowych rzeczy. Jeśli przyczyny ekologiczne do Ciebie nie przemawiają - to powiem Ci inaczej, to się po prostu nie opłaca. Zanim wejdziesz do sklepu np. po markową torebkę, sprawdź, o ile taniej możesz ją kupić z drugiej ręki! Dla swojego bezpieczeństwa i spokoju, kupuj markowe rzeczy w miejscach, które weryfikują autentyczność sprzedawanych produktów! - zaapelowała do instagramowych obserwatorów Małgonia.

Zaczynacie robić zarzuty o hipokryzji. Tak nieraz zdarzało mi się kupić rzeczy używane, zdarzało mi się też sprzedawać rzeczy. Jak na przykład szukam torby, to zawsze sprawdzam, bo naprawdę nie mam z tym problemu, że ktoś ponosił 3 razy i teraz ja nie mogę jej nosić. A jakieś takie zarzuty, że my celebrytki dostajemy rzeczy za darmo i potem je sprzedajemy. Duże marki, takie jak Chanel, Dior czy Yves Saint Laurent, mimo tego, że bardzo bym chciała, nie dają mi nic ze swoich rzeczy za darmo. Ja nigdy, ale to nigdy nie sprzedaję czegoś, co dostałam za darmo. Kochane nie wymyślajcie problemów, bo szkoda życia. Czasem mam wrażenie, że szukacie słówek, do których możecie się przyczepić, a przecież to nie o to chodzi. Więc pozdrawiam was bardzo serdecznie i ja i Henryk - zakończyła wywód Rozenek.