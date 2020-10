Dumne Majdany pozdrawiają z okładki magazynu: "Rzeczywistość jest piękniejsza niż MARZENIE"

Małgorzata Rozenek: "Henryk na pewno pójdzie do szkół, do których chodzą moi chłopcy"

Nie wyobrażam sobie, że mógłbym synka nie poznać, bo pachnie cudownie - zastrzega Radosław. Kiedy na niego patrzę, a on spogląda na mnie z uśmiechem i szeroko otwartymi oczami, zastanawiam się, do kogo jest bardziej podobny. Jak się złości, jest podobny do mnie, kiedy się uśmiecha, do Małgosi - mówi.