Wszechstronne Majdany prezentują swoje aktorskie umiejętności na planie filmu Patryka Vegi

Dorota 2 min. temu

Następne zdjęcie tej Pani to będzie nieostre, nieciekawego obiadu, który bardziej przypomina coś co było już przetrawione i wyszło niż coś do zjedzenia; za niedługo pochwali się dzieckiem umazanym pampersem z zawartością, wrzucił zdjęcie z kolejnych wakacji, pokaże jak właśnie wstała z łóżka, je śniadanie, godzinę później odkurza (cha, cha, cha – ona?), wieczorem poinformuje, że ładna pogoda, ale chyba będzie padać; pochwali się kolejnym melanżem, wypitym drinkiem i relacją z kibla z pobliskim klubie, a Wy durni będziecie to wszystko komentować. Większa żenada z Was, niż z niej!!!