Małgorzata Rozenek na planie nowego "secret project" z czarną wołgą w tle

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Chociaż na co dzień Perfekcyjna wychowuje zaledwie kilkumiesięcznego synka, nie zamierza zwalniać tempa i nieustannie angażuje się w kolejne projekty.

Jak na razie Małgorzata Rozenek świetnie radzi sobie łącząc macierzyństwo z zawodowymi obowiązkami. Celebrytka może rzecz jasna liczyć na wsparcie kochającego męża Radosława. Gdy jednak jest to konieczne, Małgosia zabiera Henryczka do pracy, a przerwy w zdjęciach wykorzystuje np. do odciągania pokarmu.