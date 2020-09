Pomarańczowa Małgorzata Rozenek zachwyca się "lambadziarskim" makijażem: "WRESZCIE GŁOS DO MNIE PASUJE"

Małgorzata Rozenek wypracowała sobie tak mocną pozycję w celebryckim świecie, że już zbytnio nie musi się starać i zabiegać o atencję. "Perfekcyjna pani domu" podchodzi do swojej profesji "osobowości medialnej" z dużym dystansem. Od czasu do czasu nonszalancko ripostuje "życzliwych" fanów, którzy krytykują ją w komentarzach i nie skarży się na to, że media rozpisują się na temat jej życia. Świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że też na tym korzysta. Taka umiejętność (myślenia) przydałaby się wielu innym aspirującym gwiazdkom.