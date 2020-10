Radzio Majdan zapewnia, że nie jest "pantoflem". "Oczywiście, że mam swoją autonomię"

ewa 57 min. temu zgłoś do moderacji 154 15 Odpowiedz

A moim zdaniem o pantoflach to mowia takie Karyny i Seby. Widzac ze kobieta z mezszczyzna sie dogaduje, on jej pomaga, traktuje rzeczywiscie jak partnera czyli bierze pod uwage co do niego mowi i nie zbywa tylko rzeczywiscie na to reaguje to takich ludzi boli i staraja sie sklocic i zniszczyc to. Wchodzac facetowi na ambicje, ze niby jest pantoflem bo slucha tego co zona mowi pobudza takie instykty pierwotne samca alfa maczuga i te sprawy. Tylko problem ze zyjemy w innych czasach i trzeba sie umiec dogadywac.