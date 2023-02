Małgorzata Rozenek pojechała na obóz Anny Lewandowskiej! Boi się biegania w lesie... "K*rwa, czuję, że będzie się działo"

Zaprawiona w bojach gwiazda nie ustaje w swoim dążeniu do kompletnego wyzbycia się wszelkiej tkanki tłuszczowej. W tym celu Gonia zgłosiła się na Camp By Ann Anny Lewandowskiej , by w gronie innych obozowiczek zadbać o ciało i ducha. W poniedziałek matka trójki dzieci dodała relację z podróży na Podkarpacie, w której wiernie towarzyszył jej ukochany mąż.

No i jadę - obwieściła. Zimowy obóz zaczął się już jakiś czas temu, ale z różnych względów nie mogłam tam być od początku, ale jadę teraz. Dziewczyny już są zajechane, podejrzewam. Więc będziemy na tym samym poziomie . Mam nadzieję, że piękna pogoda się utrzyma, bo poranny rozruch w ciemnym lesie to coś, czego boję się najbardziej.

Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, bo na zimowym obozie nie byłam - stwierdziła. Krążą o nim legendy, że jest bardzo wymagająco. Sam fakt biegania zimą po lesie w śniegu będzie ciężki, nie jestem do tego przyzwyczajona.

Jest ciemnawo na zewnątrz. My pijemy kawę i zaraz idziemy na pierwszy trening - powitała fanów Gosia. Jest wygodnie, ja jestem przyzwyczajona do spania na futonach. To taki mały, japoński materac. Piękny był wczoraj wieczór, sushi night. Integracja między dziewczynami i teamem. Ale ja przyjechałam tu po trening. Przez to, że tak wysypało, zamiast porannego rozruchu przenosimy się do środka.