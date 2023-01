Małgorzata Rozenek zabrała synów na siłownię, meldując się na niej przed 6 RANO. Potem odwiozła ich do szkoły. Mama na medal?

My dzisiaj na treningu w pełnym składzie. Panowie, patrząc na to, że da się tak wcześnie przychodzić, postanowili dołączyć, no bo po południu mają bardzo dużo swoich zajęć i naprawdę trudno było znaleźć na to czas, więc chcą spróbować przychodzić ze mną na treningi przed szkołą. No więc dzisiaj rozpoczynamy to i bardzo się cieszę. Jesteśmy tutaj po to, żeby być zdrowi i fit - mówiła pełna werwy Małgosia.