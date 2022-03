Małgorzata Rozenek przekonuje, że jej "PALUCHY GIGANTY" nie były dziełem grafika: "Perspektywa to KLUCZ" (FOTO)

Romek 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jak można być tak nieporadnym językowo? Co wpis, to błędy. Jeśli hasło, to kluczowe, ale w tym zdaniu raczej powinno być "słowo-klucz". I jeszcze coś z innej beczki: zwolennicy teorii płaskiej Ziemi też twierdzą, że Słońce nie zachodzi, a statki nie chowają się za linią horyzontu. To tylko perspektywa. :D