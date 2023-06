Małgorzata Rozenek rusza na kolejne wakacje kamperem. Już ma kryzys: "NIC NIE JEST ZROBIONE!"

Dwa lata temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wraz z pociechami i gromadką pupili wybrali się na pamiętne wakacje do Szwecji. Wesoła gromadka wyruszyła wówczas w podróż kamperem, a Perfekcyjna przez następne dwa tygodnie starannie dokumentowała kolejne etapy podróży na swoim instagramowym profilu. Wygląda na to, że wczasy w trasie wyjątkowo przypadły Majdanom do gustu - w tym roku małżonkowie postanowili po raz kolejny spędzić urlop w domu na czterech kołach.

Małgorzata Rozenek rusza na kolejne wakacje kamperem

We wtorek Rozenek oficjalnie ogłosiła, że rozpoczyna sezon wakacyjny. Celebrytka na InstaStories tajemniczo zdradziła, że ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo emocjonujące, po czym z dumą zaprezentowała obserwatorom stojący przed domem kamper. Rozenek postanowiła wyjawić fanom kilka szczegółów nadchodzącego urlopu. Jak zdradziła, w tym roku jej rodzina odwiedzi Danię, a w niej obowiązkowo słynny Legoland, na specjalne życzenie synów odbędzie również podróż promem. Pierwszym punktem na liście celebrytki było jednak pakowanie.

Dzisiaj zaczynamy się pakować, nie będzie to takie wyzwanie jak ostatnio, bo po pierwsze jedziemy na krócej. Mamy dużo więcej doświadczenia (...), mamy dużo mniej rzeczy - wyliczała.

Rozenek nie ukrywała, że jest wyjątkowo podekscytowana nadchodzącym wyjazdem. Zaznaczyła także, iż tym razem posiada już pewne kamperowe doświadczenie, tak więc wkrótce zademonstruje fanom, jak poprawnie spakować się na tego typu wycieczkę. Zamiary celebrytki przewidział najwidoczniej mały Henio, który błyskawicznie przystąpił do spakowania torby pełnej zabawek. Polecił także mamie, by ta zabrała ze sobą... sombrero.

Rozenek nie zapomniała rzecz jasna oprowadzić obserwatorów po wnętrzu pojazdu, pokazując im m.in. sypialnię z dużym łóżkiem czy łazienkę. Podczas oględzin kampera Małgosi towarzyszył mały Henryk, który był wyraźnie podekscytowany wyprawą i w pewnym momencie zasiadł za kierownicą kampera. Wkrótce we wnętrzu pojazdu pojawiła się opiekunka chłopca, pani Bożenka. Małgosia mogła więc w spokoju powrócić do wirtualnej wycieczki.

Małgorzata Rozenek pakuje kamper przed wyjazdem. Już dopadło ją pierwsze zwątpienie

Po oprowadzeniu fanów po kuchni i pokazaniu im łóżka starszych synów Rozenek przystąpiła do pakowania. Na pierwszy ogień poszła kosmetyczka małego Henia, w której nie zabrakło żelu do mycia czy kremu z filtrem. Perfekcyjna spakowała rzeczy synka wyjątkowo sprawnie i już po chwili odłożyła kosmetyczkę na łazienkową półkę. Następnie celebrytkę czekało nieco trudniejsze wyzwanie, a mianowicie pakowanie własnych kosmetyków. Niestety, dokładnie o godzinie 12 czasu polskiego celebrytkę dopadło pierwsze zwątpienie.

Zaczyna mnie dopadać, słuchajcie, skala tego przedsięwzięcia. Jak zwykle bardzo spontanicznie podeszliśmy do sprawy i tak naprawdę poza spakowaniem Henia, to na razie nic jeszcze nie mam spakowane, a jest godzina 12 (...). Nic nie jest zrobione, już nie mówię o ubraniach, pościeli, kuchni. Wiecie co, ja chyba teraz po prostu pójdę zacząć pakować kuchnię, bo to jest łatwiejsze niż pakowanie kosmetyków - ogłosiła po chwili namysłu.

Zgodnie z zapowiedzą chwilę później Rozenek zaprezentowała obserwatorom, jak pakuje do wielkiego kosza niezbędne kuchenne akcesoria - kubki, talerze, garnki czy czajnik. Celebrytka przeniosła przygotowane przedmioty do kampera, a następnie zaczęła układać je w szufladach i na półkach. Chwilę później doniosła również do kampera szklanki oraz kieliszki.

Uuu, chyba spodziewamy się gości - skomentowała, wyjmując kieliszki z kosza.

Zobaczcie, jak Małgorzata Rozenek przygotowuje się do wakacji w kamperze. Myślicie, że tym razem wytrzyma dłużej niż pięć dni?

