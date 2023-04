Małgorzata Rozenek SPESZYŁA SIĘ na pytanie o dom w barterze! "Nie będziemy sobie teraz robić zeznań podatkowych..." (WIDEO)

Małgorzata Rozenek tłumaczy się z "mieszkania w barterze"

Zapytaliśmy celebrytkę o to na Pudelek Pink Party. Gdy usłyszała pytanie Simony Stolickiej, nieco się zmieszała... Zaczęła mówić, że impreza Pudelka nie jest najlepszym miejscem do tego typu zwierzeń:

Wiesz co, to jest tak, że impreza, na której tu jesteśmy, nie jest takim miejscem, wiesz, że będziemy sobie tu robić teraz zeznania podatkowe... - wykręcała się. Ale prawdą jest, że to nie jest nasz ostateczny dom i już za jakiś czas przeniesiemy się do naszego, wymarzonego, zbudowanego, dopieszczonego.