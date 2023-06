Małgorzata Rozenek straciła PÓŁ MILIONA, a Agnieszka Woźniak-Starak jeszcze więcej! Wiemy, ile zarabiały w "DD TVN"

RZECZYWISTOŚĆ 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Nie ma większej wydmuszki w polskim szołbiznesie. MRM to Nikodem Dyzma naszych czasów. Kiedyś wkurzało mnie, że tak pustą, mało bystrą, niezbyt urodziwą, niezbyt zgrabną, wyfiokowaną lalkę zatrudniono w telewizji, ale można było zrozumieć, że grupa docelowa owych programów potrzebowała takiej "bajki o Kopciuszku". Że oto matka dzieciom, żona przy mężu (Rozenku) nagle realizuje marzenia, staje się sławna, bogata. Teraz można obserwować, jak nasz Dyzma mocno przeszarżował - prowadzenie programu na żywo było jej olbrzymią klęską, okazało się za trudne, widzowie non stop krytykowali, "fanki" czekające na wspólne zdjęcie to dwie dziewczynki ze szkoły podstawowej. Pomimo tego, że wszyscy widzą ściemy na każdym kroku (Mrs. Drama, fundacja dla picu, próby zaistnienia na scenie politycznej, udawanie intensywnego uprawiania sportu, gdy każdy widzi brak talii, patykowatą chudość i wiotkość rąk), trzeba dalej udawać idealną i szczęśliwą. Szkoda mi tych Majdanów. Radosław jest ubrany po prostu żałośnie i ma niepokojąco zagubiony wyraz podpuchniętej (od alkoholu?) twarzy. Małgorzata niepewna siebie, ze sztucznym uśmiechem. Tak nie wyglądają spokojni, pewni siebie i własnej wartości ludzie.