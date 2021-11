Małgorzata Rozenek TŁUMACZY SIĘ z zajmowania miejsc dla osób z niepełnosprawnością: "Zostawiłam auto NA AWARYJNYCH, NA MINUTĘ!"

Mam pytanie, może troszkę nieodpowiednie, ale bardzo mnie to niepokoi. Pani Małgosiu, z jaką niepełnosprawnością Pani się zmaga? Czy to coś poważnego? Wszyscy wiemy, że sukcesywnie parkuje Pani w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - napisała ironicznie pod ostatnim zdjęciem Rozenek pewna "zatroskana" fanka.

Gonia postanowiła najpierw zbić rozmówczynię z tropu, sugerując jej, że posługuje się słowami, z których znaczeniem nie jest zaznajomiona. Dopiero później przystąpiła do snucia relacji z owego pechowego dnia. Należy docenić, że nawet tłumacząc się przed internautami, Rozenek znalazła sposób, aby zareklamować własną markę odzieżową i zdradzić adres butiku. Ma się tę smykałkę do marketingu!

Nie sukcesywnie (choć znając znaczenie tego słowa, nie wiem, czy o to Pani chodziło), a incydentalnie. Zostawiłam auto na awaryjnych na 1 minutę na żółtej tymczasowej kopercie w miejscu, w którym jeszcze do niedawna można było parkować. Nie na niebieskim znaku lub białym. Weszłam do remontowanego butiku Mrs Drama na Mokotowskiej, żeby odebrać folię na neon. W każdej z tych chwil byłam dostępna, żeby samochód przestawić. Nie pochwalam stawania na miejscach dla niepełnosprawnych w myśl hasła świetnej kampanii społecznej "naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?". Odpowiadam Pani tak obszernie, bo widzę, jak bardzo się Pani niepokoi. Musi mieć Pani ogromne serce, że tyle emocji wzbudza w Pani obca osoba. Czy czuje się Pani usatysfakcjonowana odpowiedzią, czy bez donosu na policję to nie bardzo? - napisała postawiona pod ścianą Małgorzata.