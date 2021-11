Małgorzata Rozenek parkuje na miejscu dla osób z niepełnosprawnością i DWUKROTNIE zasuwa na czerwonym w drodze do SPA (ZDJĘCIA)

Ble ble przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za takie zachowanie, tylko publiczny lincz. Prawo jest dla wszystkich takie samo, oczywiście w teorii, ale kiedy inni ludzie traktują drogiego człowieka jak pół boga, a konto w banku mówi "No limit ", to potem tak się dzieje . Może zamiast kolejnego komentarza pod jej zdjęciami na insta, z zapytaniem co to za bluzeczka, co to za torebeczka itp. , napiszmy, że prawnik powinien TYM BARDZIEJ przestrzegać prawa. Pamietam jak wspaniale wyglądało życie bez mediów społecznościowych. Sama ich nie posiadam, zero konta na niczym, nawet takiego wyłącznie do stalkowania. Zachęcam. Nie zmieni to faktu, że influencerskie zera nadal będą zarabiać na naiwnych, ale WY będziecie ciut zdrowsi . Ciut, bo potem wieziemy na Pudla i wqrwimy się znowu. Dobrego dnia. Chcę kochać i szanować ludzi, ale codziennie jest mi coraz trudniej.