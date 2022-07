Małgorzata Rozenek trenuje o poranku w sportowym wdzianku, po czym mknie do nowej willi (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie nie może narzekać na brak wrażeń. Celebrytka i jej rodzina postanowili bowiem wprowadzić się do nowego gniazdka. Aktualnie Perfekcyjna wraz z Radosławem Majdanem, synami oraz gromadką pupili mieszkają w wynajmowanej za 30 tysięcy złotych miesięcznie willi, która niegdyś należała do Wojciecha Modesta Amaro . Małgosia z pomocą profesjonalnej ekipy wciąż urządza się w nowym lokum, starannie relacjonując rzecz jasna cały proces na Instagramie.

Po treningu w centrum by Ann Małgosia wskoczyła do samochodu i pomknęła wprost do swojej willi. Maszerując do nowego lokum, celebrytka prowadziła ożywioną telefoniczną dyskusję. Niedługo po dotarciu do domu Rozenek po raz kolejny opuściła posiadłość - tym razem Perfekcyjna nadzorowała wyjazd Radosława Majdana oraz małego Henia.