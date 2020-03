Małgorzata Rozenek twierdzi, że jej synek przypomina BRYTYJSKIEGO KSIĘCIA: "Pożyczam George'a, jak Tadek zmęczony" (FOTO)

💥😂💥 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Haha no nie wierzę, teraz to wymyśliła. Pierw ciążę sobie uroila teraz to..współczuję tym dzieciom że mają matkę psychicznie chora. Jeszcze trochę to ja oddadzą do domu starców bo za parę lat 60 będzie. Menopauza już nadeszła i wariuje na wszystkie strony jaka ona nie jest mądra. DEBILKA 😂😂😂😂