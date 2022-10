Małgorzata Rozenek uchyla rąbka tajemnicy tegorocznego kostiumu na Halloween: "Jest to MEGASEKSOWNA rodzina... To marzenie Radosława"

Z hucznego świętowania Halloween Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uczynili w ostatnich latach swoją rodzinną tradycję. Przyznać trzeba, że na polskim podwórku znana familia nie ma zbyt wielkiej konkurencji. Majdany angażują do przebrań swoich synów a do tego profesjonalnych fotografów i makeupistów. Efekty ich starań Majdanów za każdym razem robią więc niemałe wrażenie na tle leniwie owiniętych bandażem mumii i czarownic w spiczastych kapeluszach.

Jeżeli miałabym wam powiedzieć, które święta kocham najbardziej, to, żeby trzymać się kolejności, to numer 1 mają święta Bożego Narodzenia, ale absolutnie numer 2, a czasem nawet nr 1 ma Halloween ex aequo. Kocham się przebierać. Kocham dekorować dom. Kocham nasze przebieranki, moja rodzina też je uwielbia. (...) Jesteśmy tu, przebrania z drugiego końca Polski jadą. Osoby zaangażowane w przekształcanie naszego physis też zaraz będą - ekscytowała się z telefonem w ręku Rozenek.

Oczywiście jest to rodzina. (…) Jest to rodzina, w której i kobieta, i mężczyzna są równi, równie silni i są partners in crime. Mieli ogromny wpływ na swoją społeczność, byli bardzo nieustępliwi. Mimo wielu przeciwności dawali radę, a dawali radę, bo rodzina była ich siłą. To takie trochę a propos tego, jak radzę sobie z hejtem. Byli megaseksowni. To jest spełnienie marzenia Radosława i Tadeusza.