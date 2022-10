U Małgorzaty Rozenek już... Boże Narodzenie. Fani kpią: "Rozenek już pierwsza. Jest PAŹDZIERNIK"

Mimo napiętego zawodowego grafiku Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa i wciąż podejmuje się kolejnych wyzwań. Na początku września celebrytka zadebiutowała jako prowadząca "Dzień Dobry TVN" u boku Krzysztofa Skórzyńskiego, jej kolejne występy w porannym show wciąż wzbudzają jednak sporo emocji wśród widzów - niestety również tych negatywnych. W ostatniej rozmowie z Pudelkiem Perfekcyjna zapewniła jednak, że bierze sobie do serca krytykę i przygotowując się do kolejnych odcinków "DD TVN", korzysta z pomocy specjalistów.

