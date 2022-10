Małgorzata Rozenek z umięśnionym brzuchem reklamuje swój catering dietetyczny. Fani: "Już wpadłaś w OBSESJĘ" (FOTO)

Małgorzata Rozenek z całą pewnością jest jedną z najbardziej zajętych celebrytek. Ukochana Radosława Majdana jakiś czas temu spełniła jedno ze swoich największych zawodowych marzeń i zadebiutowała na antenie "Dzień Dobry TVN". Występ w śniadaniówce podzielił jednak fanów formatu: niektórzy twierdzą, że kompletnie nie nadaje się do tej roli, inni jednak zapałali sympatią do nowej prowadzącej. Niedawno widzom nie spodobało się nawet to, jak Małgorzata była ubrana na wizji, a podczas ostatniego odcinka "oberwało się jej" za zbyt częste wspominanie o Radosławie...

"Perfekcyjna" zdaje się jednak nie przejmować kąśliwymi uwagami i wciąż dąży do realizacji swoich planów. Rozenek wzięła sobie jednak krytykę do serca i między innymi skorzystała z pomocy logopedy, tuż po tym, jak internauci utyskiwali na jej dykcję i sposób wysławiania się. Małgorzata pozostaje również aktywna na Instagramie, na którym śledzi ją ponad 1,5 miliona obserwujących. Zapracowana celebrytka z powodzeniem prowadzi kilka swoich biznesów i prawi mądrości w sieci.

Małgosia od jakiegoś czasu skupia się na swojej sylwetce i pod czujnym okiem trenera personalnego wylewa siódme poty na siłowni. Katorżniczymi treningami chwali się na swoim Instagramie, relacjonując niemalże każdą wizytę w placówce. Rozenek nie tylko dba o to, by widzowie mogli zobaczyć jej imponujące mięśnie, ale i przy okazji szykowne ciuszki, w których to tak rzeźbi swoją sylwetkę.

Tym razem Małgorzata postanowiła zareklamować swój catering dietetyczny, oczywiście firmując go napiętym brzuchem w kusym topie. W brązowym komplecie z nonszalancko opuszczonymi ramiączkami rozprawiała o trzech filarach zdrowia, reklamując przy tym jedzenie.

Są trzy filary zdrowia: Żywienie, Trening, Sen. Decydując się zmianę sposobu życia, warto wspomóc się doświadczeniem tych, którzy zajmują się daną tematyką od lat. My w mrm.foods.catering wiemy, jak pomóc Ci w Twoich założeniach. Każde danie (bezmięsne) testuje na sobie. Każdy deser (kocham!) ułożony jest tak, żeby dać maximum smaku i minimum kalorii - zachwycała się na Instagramie.

W komentarzach nie zabrakło jednak kąśliwych uwag. Niektórzy internauci zwracali uwagę na to, że Małgorzata jest już za chuda i ma obsesję na punkcie treningów. Inni zauważyli zaś, że na jej sukces pracuje sztab specjalistów. "Perfekcyjna" w jednym z komentarzy wyjawiła, że ćwiczy nawet 6 razy w tygodniu, co tym bardziej zaniepokoiło fanów.

Cenne uwagi, ale zapomniała Pani dodać, że na Pani sukces (oprócz samej siebie oczywiście) pracuje mnóstwo innych osób (niańki, stylistki itp.), a większość ludzi albo nie ma czasu, albo pieniędzy, żeby zrobić się na bóstwo...; Chyba nie chcę tak wyglądać. Ubrana ok i też nie zawsze. Nerwica z braku żywienia; Wpadła pani w obsesję; Każdy w miarę rozsądny ćwiczący wie, że nie ćwiczy się codziennie, bo zaczyna ciało samo siebie "zjadać" nie promujmy rzeczy niezdrowych. Każda obsesja jest zgubna; Wydaje mi się, że już wpadłaś w obsesję na punkcie swojego wyglądu i zaczyna to być niesmaczne - pisali obserwatorzy.

Małgorzata odpowiedziała na kilka wiadomości, pisząc, że taka liczba treningów jest dla niej optymalna i nie zgadza się z tym, że wpadła w obsesję. Na zarzuty, że zaczyna promować niezdrowe nawyki, bo trenuje zbyt często, odparła: "Powiedz to profesjonalnym sportowcom".

W komentarzach nie zabrakło również głosów wychwalających Rozenek. Niektórzy pisali celebrytce, że jest tytanem pracy i podziwiają jej metamorfozę.

Jest się czym pochwalić! Taki piękny brzuch po 3 chłopcach! Wow!!! Gratuluję i podziwiam!; Pięknie wyglądasz. Jak to mówię "ze zdrowym duchem, zdrowe ciało" i tu widać zdrowy duch, co przekłada się na zdrowie. Gratuluję Wytrwałości!; Ale ładne ciało; Bardzo ładne ciałko a "dowalają" same zazdrośnice; Taka figura kosztuje dużo wyrzeczeń i pracy, tym bardziej, gdy urodziło się troje dzieci. Gratuluję i podziwiam - pisali życzliwi celebrytce internauci.

A wam jak się podoba? Myślicie, że Gosia zostanie teraz profesjonalną sportsmenką i wyjedzie na jakieś Igrzyska?

