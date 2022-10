Internauci wciąż EMOCJONUJĄ się obecnością Małgorzaty Rozenek w "Dzień dobry TVN": "Tragedia" vs "Bardzo fajnie prowadzi"

Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie bez wątpienia nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu. Choć żona Radosława Majdana na co dzień działa jako bizneswoman, influencerka oraz jest mamą trójki pociech, wciąż znajduje czas na kolejne zawodowe wyzwania. Od ponad miesiąca Perfekcyjną można podziwiać w "Dzień Dobry TVN", które prowadzi w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim. Celebrytka od dawna marzyła, by zostać gospodynią porannego show, nowe obowiązki traktuje więc z należytą powagą. Jakiś czas temu wyznała, że w związku z niepochlebnymi komentarzami widzów, postanowiła skorzystać z pomoc logopedy.

W sobotę Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński ponownie powitali widzów TVN o poranku. Tym razem para prowadzących gościła w studiu m.in. Ewę Błaszczyk, Marię Peszek oraz Joannę Przetakiewicz, której towarzyszyła gromadka psich pupili. W związku z miesiącem profilaktyki raka piersi w programie zachęcano również kobiety do regularnych badań. Małgosia pojawiła się na wizji w czarnym golfie, do którego dobrała modne skórzane spodnie oraz szpilki, a jej występ po raz kolejny nie przeszedł bez echa. Na instagramowym profilu "DD TVN" wręcz zaroiło się od komentarzy na temat "Perfekcyjnej", zarówno tych pochlebnych, jak i negatywnych.

Sobota, chciałam się wyluzować, włączam "DD TVN", a tam Małgosia, więc przełączam; Sztywna, sztuczna, z dala od ludzi, niepasująca do tego programu; Jest ambitna i za to ją doceniam, posiada determinację, co również jest dobrą cechą, ale... nie nadaje się do prowadzenia programu!!! Niech zostanie przy Instagramie i reklamie, bo tam wydaje się być bardziej wiarygodna; Niestety, tej pani nie da się oglądać, oprócz głosu to przede wszystkim razi brak zasobu słownictwa. Tego nie uczy logopeda, ani foniatra, trzeba mieć wiedzę i być oczytanym, tej pani tego po prostu brak; Nie da się oglądać ani słuchać Pani Małgosi. Brak wiedzy i oczytania, błędy językowe - pisali internauci.

Ależ wy jesteście podłe, drogie panie. Nie chcecie, to nie oglądajcie, po co te pomyje? Po co te komentarze pełne jadu i zawiści? (...). Wstyd; Przestańcie narzekać! Pani Małgosia bardzo fajnie prowadzi program. Uzupełniają się z Panem Krzysztofem; Dajcie szansę kobiecie, widać, że jest zestresowana, ale ja też bym była, czytając w koło te same komentarze; To jest niesamowite, jaka fala hejtu się tu wylewa. Nie rozumiem, dlaczego osoby hejtujące nie przełączą po prostu na inny program (...); A ja tam lubię Panią Gosię; Moja ulubiona para, niestety wszystkim nie da się dogodzić. "Dzień Dobry TVN" oglądam tylko w te dni, kiedy jest akurat duet M&K [Małgorzata i Krzysztof - przyp. red.]; Gosiu, stylówka dzisiaj petarda. Te spodnie; Super para, uwielbiam Was oglądać; Super, moja ulubiona para, pani Małgosia jest super; A mi się podoba; Nie jest kiepską [prowadzącą - przyp. red.], z odcinka na odcinek jest coraz lepiej, tylko wy ludzie z nienawiści ją hejtujecie - bronili Rozenek widzowie.