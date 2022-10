Fani WYTYKAJĄ Małgorzacie Rozenek niestosowną kreację w "Dzień Dobry TVN": "ATENCJUSZKA". Przesada?

Małgorzata Rozenek od wielu lat związana jest ze stacją TVN. Charyzmatyczna celebrytka zaczynała od "Perfekcyjnej pani domu", gdzie przeprowadzała "test białej rękawiczki" i uczyła Polaków, jak powinni sprzątać swoje mieszkania. Po kilku innych formatach, w których brała udział, wystąpiła również w "Projekcie Lady", gdzie z kolei starała się "nawracać" krnąbrne dziewczyny na usłaną perłami drogę, wypełnioną dobrymi manierami.

Niedawno Rozenek spełniła jednak swoje zawodowe marzenie i teraz uprzyjemnia Polakom poranki, prowadząc "Dzień Dobry TVN". Małgosia już przed premierą zdawała sobie sprawę, że jej obecność w śniadaniówce może być kontrowersyjna i zapewne spotka się z niezadowoleniem części odbiorców. Widzowie zarzucali jej między innymi, że ma problemy z dykcją. "Perfekcyjna" zakasała jednak rękawy i przyznała, że wzięła krytykę na klatę i udała się po pomoc do logopedy.

Wiele wskazuje jednak na to, że Małgosia ani przez chwilę nie może cieszyć się względnym spokojem, bo po każdej emisji "Dzień Dobry TVN" musi mierzyć się z ogromnym hejtem. Tym razem internauci wytknęli jej, że stylizacja, w której zaprezentowała się na ekranach, nie jest odpowiednia do pracy, a bardziej pasowałaby na imprezę.

W komentarzach internautki oburzały się widokiem nagich ramion Małgorzaty i przekonywały, że góra powinna być bardziej zakryta. Okazało się bowiem, że odsłonięte ramiona tak bardzo zgorszyły niektóre obserwatorki, że orzekły, iż "nie wpisują się w przyjemny luźny poranek z kawą".

Może to tylko moje subiektywne odczucia, ale według mnie góra ubioru u Pani Małgorzaty powinna być bardziej zakryta. To śniadaniówka i jakoś tak niekoniecznie wpisuje mi się jej dzisiejszy ubiór w przyjemny luźny poranek z kawą;

Ubiór nieodpowiedni do tego programu, pouczcie panią, bo nie wie, a powinna wiedzieć...; A to jest "dzień dobry" czy jakaś rewia? Strasznie wygląda prowadząca. To tak jakby jeść śniadanie w garniturze, wyłączam program, kiedy ona to prowadzi; Pani Rozenek ubrana jak na jakąś imprezę, a nie do telewizji śniadaniowej. Kicz kiczem pogania;

Nie zabrakło również komentarzy internautów, którzy stanęli w obronie Małgorzaty. Widzowie zwracali uwagę na to, że, nawet gdyby Rozenek ubrała kreację "pod samą szyję" to i tak znaleźliby się tacy, którzy skrytykowaliby jej stylizację.

Odnośnie do ubioru Pani Małgosi. Jak była ubrana pod szyję, też było źle. Teraz ramiona odsłonięte to też jest źle, bo kawa nie smakuje. Ludziom to nie dogodzi. Nudne już to się robi bardzo;

Ludzie jesteście żałośni. Napiszę to wprost i dosadnie. Oblizuje usta? Góra od ubioru nie taka? Głos nie taki? Włosy śmiała z twarzy odgarnąć? Nawiązała do siebie w rozmowie? Litości! To czepialstwo, jadowitość i paskudnie wredne podejście jest obrzydliwe i dziecinne. Ogarnijcie się, Grażyny, bo Was zazdrość zeżre! I żeby było jasne, nie jestem ani fanką, ani nie fanką pani Rozenek. Zwyczajnie mdli mnie już od tych żałosnych uszczypliwości i złośliwych komentarzy; Pięknie Pani Małgosia dzisiaj wyglądała w tym białym zestawie - pisały internautki.

Faktycznie jest się o co burzyć?

