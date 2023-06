Małgorzata Rozenek ujawnia, dlaczego NIE WEJDZIE do polityki (WIDEO)

Małgorzata Rozenek od dawna pozostaje jedną z naczelnych aktywistek w show biznesowym światku. Celebrytka żywo angażuje się w tematy związane z metodą leczenia niepłodności z in vitro, a ostatnio pojawiły się nawet plotki, że będzie próbować swoich sił w wyborach parlamentarnych. Sama zainteresowana w rozmowie z Wirtualną Polską zdementowała te doniesienia, tłumacząc, że nie wystartuje w nadchodzących wyborach.

Małgorzata Rozenek pojawiła się w Sejmie

Nie oznacza to jednak, że Rozenek przestała interesować się polityką, bo niedawno można ją było spotkać na sejmowych korytarzach. Gwiazda TVN wzięła udział w debacie nad obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro". Prezeska Fundacji MRM w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że odpowiada jej rola aktywistki. Możliwość połączenia jej z pracą w telewizji jest więc dla niej satysfakcjonująca.

Małgorzata Rozenek mówi o politycznych aspiracjach

Bardzo się spełniam w swojej roli jako dziennikarki, jako osoby, która pracuje w telewizji, osoby, która zarządza bardzo silnie swoją marką własną, korzystając między innymi z takich kanałów, jak kanały nowych mediów, planuję rozwój swojej ekspozycji w nowych mediach o kolejne kanały. To, jak wygląda to teraz, jest to dla mnie absolutnie satysfakcjonujące. Pozwala mi łączyć sferę telewizyjną, która jest naprawdę niesamowicie pełną adrenaliny przygodą, więc trudno z niej zrezygnować. Aktywizm jest bardzo ważny dla mnie i dopóki udaje mi się to łączyć, to chce to łączyć - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.

Dalej zapytaliśmy Małgorzatę, jak reaguje na hasła, które skandują jej fani, którzy widzieliby ją na stołku prezydenckim. Okazuje się, że bycie głową państwa nie leży w jej planach.

Małgorzata Rozenek o kandydowaniu na urząd prezydenta

Cieszy mnie to, traktuję to jako kolejne odniesienie się publiczności do mnie. Jeżeli już, to nie kandydowałabym na urząd prezydenta. Jestem organizatorką, jestem osobą, która chce działać, która potrafi ogarniać rzeczywistość, jestem osobą, która bardzo dobrze rozumie potrzebę logistyki i łączenia różnych ról - opowiadała.

Na koniec Rozenek przyznała, że dużo lepiej odnajduje się w aktywnym działaniu, co umożliwia jej między innymi stanowisko, które piastuje, czyli prezeski fundacji.

Ja po prostu widzę siebie w aktywnym działaniu, załatwianiu, ściąganiu funduszy do Polski, ściąganiu funduszy do organizacji pozarządowych. To można wszytko bardzo dobrze zrobić także jako prezeska fundacji. Jako prezeska fundacji mam również ogromną przyjemność witać na świecie dzieci, które dzięki pomocy naszej fundacji pojawiły się na nim - mówiła.

