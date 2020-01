Małgorzata Rozenek ujawnia: "PORONIŁAM CIĄŻĘ BLIŹNIACZĄ w prawie 11. tygodniu"

Jerzy 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Szczerze nie mogę patrzeć jak ciągle gadają o tej ciąży a że poroni£a przykre ale to jej sprawa po czorta o tym gadać nieznanym ludziom co mnie to obchodzi to jej tragedia i ból to powinno się w gronie rodziny omawiać a nie chwalić się całemu $wiatu wstyd pani Małgorzato