Małgorzata Rozenek w beżowym płaszczu i śniegowcach śle uśmiechy sprzed Placu Zamkowego w "Dzień dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Nienawidze Świąt, ludzi i swojego życia. Czuję się taka zmęczona i wypalona. Wrocilam z wakacji i wszyscy mysleli ze wroce z pierscionkiem, jeszcze glupie telefony i pytania o zareczyny po wakacjach. Ja nie chce narazie zadnych zareczyn slubow i tego typu rzeczy. To nie jest moje marzenie ani cel jak wiekszosci ludzi. Przeprowadzam sie do innego miasta z chlopakiem ze wzgledu na prace i bedziemy razem wynajmowac mieszkanie. Co maja do tego zareczyny? Mam wrazenie ze moja rodzina jest ze sredniowiecza. Kazdy widzial chyba nagiego mezczyzne/kobiete i robi to i owo przed slubem. A poza tym nie byloby mnie stac na wynajem samemu wiec lepiej wynajmowac we 2 osoby… czy tak ciezko to zrozumiec… nie chce zadnego slubu. Nie dojrzalam do tego, nie lubie byc w centrum uwagi, nie lubie zamieszania, przygotowan slubnych-poprostu nie jestem gotowa i nie chce mi sie nawet o tym myslec-jest dobrze tak jak jest. Poza tym nie kazdego zycie musi wygladac tak samo—> szkola slub dzieci