Małgorzata Rozenek w sukni do flamenco chwali się SPEKTAKULARNĄ stylizacją na hiszpańskich urodzinach Omeny Mensah (FOTO)

Dla Małgorzaty Rozenek druga połowa lata będzie wyjątkowo intensywna. W połowie sierpnia rozpocznie próbne zdjęcia do "Dzień dobry TVN", gdzie towarzyszyć jej będą potencjalni kandydaci . Później "Perfekcyjna" będzie mogła rozpocząć nową funkcję, która niewątpliwie będzie ją kosztować na początku wiele nerwów. Nic dziwnego, że 43-latka postanowiła zaczerpnąć trochę oddechu na zagranicznych wakacjach.

Małgorzata i Radosław udali się tym razem do malowniczej Marbelli. Urlop zainaugurował koncert Christiny Aguilery , który celebrytka skrzętnie zrelacjonowała na InstaStories. Następnego dnia parę czekała kolejna wyjątkowa okazja do zabawy, czyli urodziny jednej z najbliższych przyjaciółek Goni z branży, Omeny Mensah .

Huczne przyjęcie odbyło się w eleganckim hotelu Finca Cortesin i upłynęło pod znakiem flamenco oraz przy dźwiękach kastanietów. Przyszła gwiazda "Dzień Dobry TVN" naturalnie dostosowała się do tematu imprezy i odstrzeliła się w elegancką, czarną suknię bez ramion z falbaniastym dołem. Włosy celebrytki zostały zaczesane do tyłu i związane w kok. W ręku celebrytka dzierżyła wachlarz. Za to Radzio odział się w czerwoną marynarkę z naszywką, białą koszulę i wąskie, czarne spodnie.