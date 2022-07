TYLKO NA PUDELKU: Z kim Małgorzata Rozenek poprowadzi "Dzień Dobry TVN"?

Małgorzata Rozenek od miesięcy głośno rozprawiała o tym, że marzy się jej posada w śniadaniówce TVN. Wygląda na to, że "Perfekcyjna" dopięła swego, bo od września ma zadebiutować w roli nowej prowadzącej poranny program. Pudelkowi udało dowiedzieć się, kto ma największe szanse na to, by stać się jej telewizyjnym partnerem.