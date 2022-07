Kogo Małgorzata Rozenek mogłaby WYGRYŹĆ z "Dzień Dobry TVN"? Małgorzata Ohme niepewnie: "To dla mnie w ogóle dar, że DOSTAŁAM TĘ POSADĘ"

Aż trudno mi uwierzyć, że to już są trzy lata, ale co roku, jak dostaję grafik "Dzień dobry TVN" i jesteśmy z Filipem dalej, to myślę sobie: "Wow, super, już minął kolejny rok". To dla mnie jest w ogóle dar, że dostałam tę posadę i że się już tyle w niej utrzymałam. To mnie wzrusza nieustająco i to jest niesamowite, że jestem w największym porankowym, śniadaniowym programie w Polsce, moim zdaniem najlepszym. Mam wiele wdzięczności wobec Edwarda Miszczaka, który dał mi wiele dobrego - mówiła.