"Dzień Dobry TVN": Paulina Krupińska i Damian Michałowski debiutują w roli prowadzących. Fani podzieleni: "Za dużo SZTUCZNEGO ENTUZJAZMU"

Paulina Krupińska i Damian Michałowski zostali niedawno ogłoszeni nowymi prowadzącymi programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN. Nie da się ukryć, że dla byłej Miss Polonia to duża szansa na to, aby przebranżowić się z salonowej lwicy w osobowość telewizyjną, do czego wyraźnie robiła już podejścia. Dyrektor stacji Edward Miszczak nie ukrywa zresztą, że pokłada w duecie ogromne nadzieje, a ich obecność na antenie ma być początkiem "odbudowy" pozycji DDTVN.