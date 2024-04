Małgorzata Rozenek wygina się na aż TRZECH okładkach "Vivy!"! "Na bankiety nie chodzi, bo woli czas spędzić na sali ćwiczeń" (FOTO)

Małgorzata Rozenek na trzech okładkach "Vivy!"

Do fotografii z potrójnego wydania z gwiazdą dołączono także podpis, nawiązujący do jej sportowych zmagań.

Zniknęła z telewizji, ale tylko na chwilę. Na bankiety nie chodzi, bo woli czas spędzić na sali ćwiczeń. Małgorzata Rozenek-Majdan decyzję o medialnej ciszy podjęła z własnej woli. To część jej planu na życie, który ma rozpisany na wiele lat w przód. Na razie jej droga do osiągnięcia wyznaczonego celu to dosłownie krew, pot i łzy - pisze o ukochanej Radosława Majdana magazyn i zachęca do przeczytania wywiadu:

Internauci oceniają okładki z Małgorzatą Rozenek

To w sumie, do czego ona ma talent?; Zauważyłam, że jeżeli ktoś nie ma talentu, to wykorzystuje to co ma, czyli swoje ciało; Lepszy byłby tytuł: Co Małgorzata Rozenek jest w stanie zrobić dla pieniędzy? - piszą ci mniej przychylni.