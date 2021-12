Małgorzata Rozenek wypina pośladki przy basenie, a rubaszny Radzio kładzie jej głowę NA BIUŚCIE (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że okres świąteczny to dla wielu topowych gwiazd idealna okazja do autopromocji. Niektórzy dzielą się rodzinnymi zdjęciami z wigilijnych wieczerzy, które spędzali w towarzystwie najbliższych, inni natomiast opuścili w tym czasie Polskę i korzystają z pięknej pogody w dalekich zakątkach świata.

Co ciekawe, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zaliczają się do obu kategorii, gdyż wigilijną kolację odbyli na kilka dni przed wyjazdem do Tajlandii. Dziś natomiast, gdy Polacy spotykają się z bliskimi i wspólne kolędują, para z pociechami korzysta z tamtejszej letniej aury i relaksuje się przed powrotem do codzienności.