Agnieszka Włodarczyk pozdrawia bogobojnych rodaków z Dubaju: "Święta spędziliśmy ZUPEŁNIE NORMALNIE"

Mam nadzieję, że święta upływają Wam w miłej, rodzinnej atmosferze. My święta spędziliśmy zupełnie normalnie, bo tutaj takich tradycyjnych świąt nie ma - przyznała, po czym wyznała: Eksplorujemy miasto, zwiedzamy, chodzimy na spacery, próbujemy się zorientować, co tutaj jest wokół, żeby jakoś normalnie wejść w rytm tak, jak w Warszawie.

Ciepło, czysto, bezpiecznie, nie ma dziur w chodnikach, wszędzie są podjazdy, żeby bez problemu spacerować z wózkiem. Robert ma świetne warunki do treningu. Dla mnie, póki co, nie ma się do czego przyczepić, zobaczymy, co będzie dalej. A jak u Was Święta? Chyba pierwszy raz od lat w Boże Narodzenie był śnieg... Magia - napisała.