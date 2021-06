Małgorzata Rozenek wyrozumiale o aferze z Agnieszką Kaczorowską: "Każde pokolenie niesie swoje OFIARY" (FOTO)

Za sprawą swojego kontrowersyjnego wpisu Agnieszka Kaczorowska przyczyniła się do tego, że jej koleżanki i koledzy z branży znów mieli okazję do tego, by poruszyć w mediach społecznościowych nośny temat. Chodzi oczywiście o wywód serialowej Bożenki odnośnie "mody na brzydotę", który zdecydowała się skomentować rzesza celebrytów. Głos zabrali między innymi Zofia Zborowska, Katarzyna Nosowska czy Qczaj.