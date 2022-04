Małgorzata Rozenek z Maserakiem u boku wspomina pląsy Radka z Izabelą Janachowską: "Opowiadał, jak RUSZAŁA JEGO BIODRAMI"

Małgorzata Rozenek niedawno ogłosiła instagramowym obserwującym, że pora zadbać o formę pod okiem specjalistów. W tym celu wybrała się na wiosenny obóz treningowy Anny Lewandowskiej , gdzie wyciska z siebie siódme poty i skrupulatnie relacjonuje każdy punkt programu. Jednocześnie sportowy tryb życia wyraźnie daje jej się we znaki, o czym wspominała już od początku treningów.

W ciągu dnia Małgosia pochwaliła się, że wzięła udział w treningu z Rafałem Maserakiem, na którym "ruszała bioderkami". Nie byłaby oczywiście sobą, gdyby nie zaprosiła weterana "Tańca z gwiazdami" do nagrania z nią krótkiego filmiku. Wtedy też poprosiła go, aby pokazał, co dziś robili i wspólnie wywijali przed telefonem. Po serii sensualnych ruchów celebrytka przypomniała sobie jednak, że w domu czeka na nią mąż.