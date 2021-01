Małgorzata Rozenek z rodziną i czerwonymi oczami ląduje w Meksyku (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek-Majdan dołączyła do grupy umęczonych zimą i lockdownem celebrytów, którzy postanowili zmienić klimat i wyruszyli w egzotyczną podróż. Gwiazda TVN nie wybrała modnego w tym sezonie Zanzibaru , lecz cieszący się rosnącą popularnością wśród polskich celebrytów Tulum w Meksyku .

Już na pokładzie samolotu okazało się, że Meksyk, do którego skierowali się Majdanowie, jest ulubionym miejscem nie tylko Natalii Siwiec , nazywającej Tulum swoim drugim domem, ale i dla Qczaja , który również zatęsknił za odrobiną lata w środku zimy i poleciał za ocean tym samym co Rozenek-Majdan samolotem. Spotkawszy na pokładzie trenera, Małgorzata poczuła się w obowiązku oznajmić, że w ostatnim czasie zaczęła regularnie ćwiczyć jogę.

Po przesiadce we Frankfurcie, podczas której doszło do niewielkich perturbacji (obsługa nie podstawiła na miejsce wózka dla Henia i Radosław musiał dźwigać bobasa na rękach), po niemal 12 godzinach lotu cała i zdrowa familia Rozenków - Majdanó w wylądowała w Meksyku.

Następnie Małgorzata poprosiła męża, by podzielił się swoimi odczuciami po długim locie.

No Radosław, powiedz, jak ci minęło te 150 tysięcy godzin - zagadnęła, a gdy ukochany zaczął mówić, że ma zmęczone oczy, celebrytka weszła mu w słowo.

Ja mam też takie czerwone oczy, że szok - zauważyła, wytrzeszczając oczy do telefonu.

U was jest północ, u nas jest piąta, ale wszystko jest w porządku, Bożenka wypoczęta, cofnęliśmy się w czasie - relacjonowała dalej Małgonia, konstatując różnicę w czasie między Polską a Meksykiem

Słuchajcie, zobaczcie to światło. Uwielbiam to światło. Zobacz, jakie światło Pysiul, no golden hour - rozmarzyła się Małgonia.