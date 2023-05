Małgorzata Rozenek z różowymi okularami na nosie odwiedza klinikę w towarzystwie Radosława Majdana (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek niewątpliwie należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Niedawno postanowiła nieco odsapnąć od codziennych obowiązków i wraz z najbliższymi wybrała się na wakacje do Turcji. Po kilku dniach starannie relacjonowanego na Instagramie urlopu naładowana nową energią Małgosia powróciła do ojczyzny, a co za tym idzie, również do "Dzień Dobry TVN". Niestety, nie wszyscy widzowie byli z tego powodu zadowoleni.