Małgorzata Rozenek żali się w wywiadzie na KRYTYKĘ ze strony mamy: "Po co ty chodzisz i opowiadasz takie rzeczy?"

Moja mama krytykuje wszystko - zaczyna w rozmowie z Moniką Jaruzelską. - To nie ma znaczenia, czy mówię podniesionym głosem (bo to oczywiście jej się nie podoba). Jak mówię cichym głosem, to pyta: "Dlaczego masz zły humor" - przytacza celebrytka, dodając, że mama ma także wiele pytań dotyczących wnuków:

Dlaczego on założył taką koszulkę? Dlaczego on nie przyjechał z kurtką do nas? Dlaczego on nie ma czapeczki? Dlaczego Ty te biedne dzieci znowu terroryzujesz? - cytuje matkę w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej", dodając, że obrywa się jej również za zbytnią wylewność w mediach: