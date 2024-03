Małgorzata Rozenek ZIRYTOWANA przez internautę. Dobitnie odpowiedziała (FOTO)

O tym, że Małgorzata Rozenek to kobieta wielu talentów, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Od kilku miesięcy gwiazda stała się zapaloną "fitnesiarą" i na poważnie wzięła się za sport, który przyda się jej podczas pracy nad nowym programem. Już wkrótce celebrytka podejmie się wyzwań rzucanych jej przez sześciu mężczyzn ze świata sportu.

Internauta zirytował Małgorzatę Rozenek. Nie takiej reakcji się spodziewał

W ostatnim czasie przygotowania Małgorzaty Rozenek do startu w triathlonie zostały jednak przerwane przez dość poważną kontuzję, której nabawiła się na stoku narciarskim. O dłuższym odpoczynku nie było jednak mowy, a zdeterminowana gwiazda szybko powróciła do ćwiczeń, prowokując przy okazji internautów do formułowania oskarżeń, jakoby wspomniana kontuzja była jedynie symulowana na potrzebę promocji nowego reality show z jej udziałem.