Małgorzata Socha chwali się rzadko widywanym MĘŻEM: "Patrzcie, jakiego PRZYSTOJNIAKA spotkałam"

Ludzie serio myślicie, że ją albo jakąkolwiek inną osobę z showbiznesu obchodzą Wasze opinie? Ta za gruba, tamta za chuda, ta za dużo tapety, tamta brzydka, ten przystojny tamtem nie... Może są na świecie jeszcze tacy ludzie, którzy na pierwszym miejscu nie patrzą na to czy ona przytyła 5 kg, a on z biegiem lat sie nie postarzał tylko szanują się i kochają cały czas tak samo.. Napisała, że spotkała przystojniaka, bo dla NIEJ taki właśnie jest, a dla Was nie musi.. Może warto spojrzeć na to z nieco innej strony - są małżeństwem kilka lat, mają troje dzieci i nadal potrafią dostrzec w sobie "to coś"... Mniej hejtu, więcej zrozumienia dla drugiego człowieka a świat będzie lepszy...