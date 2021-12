DUMNA Małgorzata Socha chwali się STOJĄCYMI TYŁEM córkami w operze. Ubrała je jak BLIŹNIACZKI (FOTO)

MIKA 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ej czy tylko dla mnie instagram stał się siedzibą ŻENADY? Zastanawialiście sie jak powstają takie zdjęcia ? Odpowiem : Taka Socha czy inna Baj Ann mówi : "ej zrób mi zdjęcie jak ide po schodach". I co ? Normalne to? Nie przeszły Was ciarki żenady? Jeśli nie to już wiemy, że klikasz im like :D