Małgorzata Socha jako 16-latka poznała swojego męża. Żartuje, że "wykopała go z piasku". "Żadne z nas nie myślało, że to będzie związek na całe życie"

Małgorzata Socha poznała męża na plaży

Poznaliśmy się na wakacjach i żadne z nas nie myślało, że to będzie związek na całe życie. To była tak zwana miłość wakacyjna, ale jak się okazało, ciągnęło nas do siebie. Na początku to był kolega, przyjaciel. Po kilku latach, już po studiach, znów się spotkaliśmy i nadarzyła się okazja, by ta relacja stała się czymś poważniejszym - wspominała Małgorzata Socha w programie "Śluby gwiazd" Izabeli Janachowskiej.